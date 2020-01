VIDEO – Sassuolo-Torino 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Torino, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



IN RIMONTA – Sassuolo-Torino 2-1 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Dopo tre sconfitte consecutive il Sassuolo si risolleva e Roberto De Zerbi inizia a non avere più paura dell’esonero. Il Torino si illude al 20′, quando su angolo battuto con schema Tomas Rincon calcia dal limite e Manuel Locatelli, su tiro peraltro destinato fuori, in maniera maldestra fa autogol. Prima dell’intervallo Salvatore Sirigu salva su Francesco Caputo, primo segnale di come la difesa granata non sia in gran giornata. Al 61′ Jérémie Boga prende palla ai venticinque metri, irride con un tunnel Rincon e con un gran destro all’incrocio piazza il pallone dove Sirigu non può proprio arrivare. Gol favoloso del francese, che rimette in pista i suoi. Passano dodici minuti e Boga fa anche assist, dalla sinistra mette in mezzo e Domenico Berardi a centro area devia in rete per il sorpasso. L’attaccante calabrese venerdì aveva visto ridotta da due a una giornata la squalifica dopo l’espulsione col Genoa: rientro da tre punti. Entra Vincenzo Millico, che prende la traversa con un bel destro a giro, ma è troppo tardi. Torino che interrompe la ricerca di un posto in Europa, il Sassuolo si allontana dalla zona retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.