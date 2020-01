Bojinov: “Inter più insidiosa, Juventus ha rivale agguerrita. Un augurio”

Bojinov è attualmente svincolato, dopo diverse esperienze anche in Serie A. L’attaccante bulgaro, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato della lotta per il titolo che coinvolge l’Inter e la Juventus, con cui ha giocato in Serie B nella stagione 2006-2007.

CAMPIONATO APERTO – Valeri Bojinov si esprime sulla corsa per vincere la Serie A: «Bella, davvero. Da anni la Juventus non aveva un rivale così agguerrito. L’anno scorso c’era il Napoli, ma l’Inter di Antonio Conte è più insidiosa. La Juve è la Juve, l’Inter però c’è e lotta per vincere. Mi auguro che ci sia una lotta fino alla fine, intrigante, avvincente. Gli altri anni la Juventus a quattro-cinque giornate dalla fine era già vincente».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo