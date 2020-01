Lecce-Inter, Liverani ne perde tre e ribalta la formazione: cambia un ex?

Lecce-Inter si giocherà domani alle ore 15. Liverani ha ufficializzato nel pomeriggio la lista dei convocati (vedi articolo) e ci sono tre assenze pesanti. Per questo motivo il tecnico dei giallorossi dovrà cambiare non poco la formazione.

SI RIBALTA – Per Lecce-Inter di domani Fabio Liverani può riproporre la stessa formazione di lunedì a Parma, ma ha lo stesso tanti assenti. In settimana Andrea Tabanelli è stato ceduto al Frosinone, mentre Marco Calderoni, Yevhen Shakhov e Diego Farias non sono stati convocati per problemi fisici. Ha recuperato in extremis Gianluca Lapadula, che negli scorsi giorni aveva avuto l’influenza, ma andrà in panchina: l’attacco è fatto e sarà formato da Filippo Falco e Khouma El Babacar, uno che quando trova l’Inter si esalta. Trequartista sarà ancora Marco Mancosu, nonostante le voci su un trasferimento al Cagliari, ma è in difesa che il Lecce ha i maggiori problemi. L’ex Giulio Donati può scalare a sinistra, con Biagio Meccariello a destra, altrimenti restando nel suo ruolo naturale tocca a Cristian Dell’Orco. Pochi dubbi a centrocampo: ci saranno Alessandro Deiola, Jacopo Petriccione e Panagiotis Tachtsidis. Questa la probabile formazione di Liverani per Lecce-Inter: Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar.