Lecce-Inter, Brozovic dà segnali positivi. Un recupero a sinistra – Sky

I nerazzurri sono da poco partiti alla volta del Salento, dove domani è in programma Lecce-Inter. Secondo l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, Marcelo Brozovic dà segnali positivi per quanto riguarda la sua titolarità. Recuperato al 100% anche Robin Gosens.

POSSIBILI SCELTE – Prosegue il conto alla rovescia per Lecce-Inter, con i nerazzurri partiti da poco alla volta della Puglia. L’inviato Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulle possibili scelte di Simone Inzaghi: «Brozovic ha recuperato e svolto fatto tutto l’allenamento in gruppo, anche la partitella che ieri invece non aveva fatto. Asllani si fa comunque tenere pronto. Spazio anche a Gosens a sinistra, che ha recuperato bene dopo qualche piccolo affaticamento. Davanti ci sarà il ritorno della LuLa e sarà interessante vederli dialogare di nuovo».