Inzaghi, solo due precedenti contro il Lecce: bilancio al 50%

Simone Inzaghi affronterà domani il Lecce soltanto per la terza volta in qualità di allenatore. La prima sulla panchina dell’Inter. Il suo bilancio contro i salentini è fermo al 50%.

TERZA VOLTA – Nella sua carriera da allenatore, Simone Inzaghi si troverà ad affrontare il Lecce – domani, allo stadio Via del Mare – per la terza volta. Due sono infatti i precedenti, entrambi sulla panchina della Lazio ed entrambi risalenti alla stagione 2019-2020. Vincente il primo scontro, con un convincente 4-2 allo stadio Olimpico di Roma. Perso, invece, il secondo. Proprio in trasferta e per 2-1. Un – breve, va sottolineato – trend da spezzare già domani sera.