Lecce-Inter, i 25 convocati di Baroni: recupera un big, fuori due difensori

CONVOCATI – Sono venticinque i giocatori convocati da Marco Baroni per Lecce-Inter, sfida valevole per la prima giornata di Serie A e in programma domani sera allo stadio Via del Mare. Tra i presenti ritorna Strefezza, recuperato dopo qualche problema fisico. Non ce la fanno invece i due difensori Tuia e Dermaku, ancora infortunati. Presente anche Cetin, recente arrivo dal Verona proprio per la difesa.

Lecce-Inter, la lista completa dei convocati di Marco Baroni

1. Bleve

4. Cetin

6. Baschirotto

8. Bistrovic

9. Colombo

10. Di Mariano

11. Di Francesco

14. Helgason

16. Gonzalez

17. Gendrey

19. Listkowski

21. Brancolini

22. Banda

24. Frabotta

25. Gallo

26. Ciucci

27. Strefezza

29. Blin

30. Falcone

31. Voelkerling

42. Hjulmand

77. Ceesay

80. Berisha

83. Lemmens

99. Rodriguez