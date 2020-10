Lazio-Inter, Vidal recupera. Torna Bastoni dal 1′. Ballottaggio in difesa – SM

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

È la vigilia di Lazio-Inter. Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida dell’Olimpico, in programma domani alle ore 15:00. Il tecnico ha rassicurato sulle condizioni di Arturo Vidal (qui le sue parole), con il cileno che dovrebbe partire titolare. Le ultime sulla possibile formazione dei nerazzurri da “SportMediaset”

RECUPERO – Lazio-Inter è alle porte. Antonio Conte studia la possibile formazione da schierare nella sfida in programma domani alle ore 15:00. In difesa, il tecnico nerazzurro, dovrebbe concedere un turno di riposo a Kolarov: al suo posto Bastoni al fianco di De Vrij ed uno tra Skriniar e D’Ambrosio. Sugli esterni confermati Hakimi e Young, autori di un’ottima prova contro il Benevento. Al centro del campo pronto il ritorno di Barella dal 1′ accanto a Vidal: il cileno, uscito durante il secondo tempo della sfida con il Benevento per infortunio, ha recuperato e ci sarà. Per il ruolo di trequartista ballottaggio fra Sensi ed Eriksen, con l’ex Sassuolo in vantaggio. In attacco torna dal 1′ la coppia titolare formata da Lukaku e Lautaro Martinez.