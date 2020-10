Marcos Alonso-Inter non facile. Nainggolan-Cagliari, c’Ã¨ fiducia – Sky

Marcos Alonso-Inter non facile. Nainggolan-Cagliari, c’è fiducia – Sky

Marcos Alonso Chelsea

Il mercato dell’Inter potrebbe non essere chiuso. Dopo l’arrivo di Matteo Darmian, per cui si attende l’ufficialità, i nerazzurri proveranno a chiudere per Marcos Alonso dal Chelsea. Sul fronte cessioni c’è ottimismo per l’approdo di Radja Nainggolan al Cagliari. Le ultime da Fabrizio Romano per “Sky Sport”

MERCATO – Il mercato dell’Inter entra nel vivo. Da Marcos Alonso, in rotta con il Chelsea a Radja Nainggolan, vicinissimo al Cagliari. Le ultime da Fabrizio Romano per “Sky Sport”: «La questione Marcos Alonso è complicata per l’Inter. I nerazzurri, al momento, non hanno alcun accordo con il Chelsea. I blues non aprono al prestito del calciatore spagnolo e, in caso, vorrebbero che l’ingaggio del calciatore venisse pagato interamente dal club nerazzurro. Nainggolan? Oggi non è stato convocato per la sfida con la Lazio. La trattativa tra l’Inter ed il Cagliari va avanti, il calciatore ha già trovato l’accordo con il club sardo per un triennale. Serve l’offerta giusta ai nerazzurri che chiedono 10 milioni, senza prestiti. La trattativa è in corso, ma le sensazioni sono positive».