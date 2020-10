Lazzari: “Con l’Atalanta una grande Lazio. Contro l’Inter ci rifaremo…”

lazzari-lazio

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha concesso una breve intervista alla vigilia della sfida di domani che vedrà i biancocelesti contro l’Inter

LA PARTITA CONTRO L’ATALANTA – Lazzari crede che la Lazio, nonostante la brutta sconfitta, abbia fatto una grande partita contro l’Atalanta e vuole ripetersi contro l’Inter: «Il Mister ci ha fatto vedere molti spezzoni e penso abbiamo fatto una grande partita sia in fase offensiva e difensiva. Loro sono stati molto cinici loro hanno fatto 5 tiri e 4 gol, il risultato è pesante, ma sappiamo che abbiamo fatto una grande partita. Possiamo rifarci contro l’Inter».

INTER MOLTO FORTE – Lazzari è consapevole della forza dell’Inter: «Già l’anno scorso l’Inter era molto forte e si sono rinforzati. Hanno giocatori molto forti come Vidal e Hakimi. Sappiamo che affronteremo una squadra tosta, ma noi siamo la Lazio, in una partita secca non c’è favorita e possiamo dire la nostra».

LA SFIDA CON HAKIMI – Lazzari sfiderà Hakimi sulle corsie esterne e non si sbilancia su chi sia il più veloce: «Non lo so, siamo veloci entrambi. In Serie A ci sono diversi esterni veloci, si fa fatica a dire chi è il più veloce. E’ veramente un grande giocatore e domenica lo vedremo dal vivo».

COME L’ANNO SCORSO – Lazzari vuole una Lazio come quella che nello scorso campionato fu capace di battere l’Inter all’Olimpico: «Dobbiamo ripetere la stessa partita dell’anno scorso dove noi facevamo la partita e tenevamo il controllo. Noi facciamo la nostra forza col possesso palla, con la stessa intensità. Loro sono fisicamente molto forti soprattutto con Lukaku».