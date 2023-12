Lazio-Inter, tra gli infortunati c’è il recupero di un top in difesa ‒ TS

L’emergenza nel reparto difensivo, causa infortuni, per Inzaghi è ormai evidente. Ma c’è un rientro fondamentale per Lazio-Inter, stando a quanto riportato da Tuttosport.

CONVOCAZIONE – L’Inter sta vivendo una vera e propria crisi di infortuni. In rosa, sono stati diversi i calciatori a fermarsi ai box, pur essendo soltanto alla prima parte di stagione. Simone Inzaghi vedrà assente per circa tre mesi anche Juan Guillermo Cuadrado, causa operazione. Tra gli infortunati c’è Denzel Dumfries sulla stessa corsia del colombiano, che al momento sembra ancora lontano dalla condizione ideale per un rientro in campo. Sorrisi, invece per Benjamin Pavard, che sarà tra i convocati per Lazio-Inter. Il difensore francese, fermo ai box dalla gara contro l’Atalanta, andrà in panchina all’Olimpico per la gara di domenica sera. Stefan de Vrij, invece, sarà con tutta probabilità convocabile soltanto per la gara casalinga contro il Lecce.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino