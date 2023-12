Supercoppa Italiana, Inter furiosa! I dubbi su calendario e location – TS

Manca poco più di un mese alla Supercoppa Italiana ma dalla Lega Serie A ancora manca l’ufficialità di date e programma. L’Inter è furiosa per questo atteggiamento e Tuttosport segnala il malcontento della società.

TRASFERTA AMARA – La Lega Serie A si è “venduta” all’Arabia Saudita, dando la Supercoppa Italiana in mano al Paese del Golfo. Che sta spostando le date a suo piacimento, creando non pochi problemi alle quattro squadre partecipanti: Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli. Adesso si dovrebbe giocare il 18-19 e 22 gennaio, ma si attende l’ufficialità. Prima doveva essere il 21-22 e 25, già una differenza rispetto all’idea del 4-5 e 8 gennaio scartata a novembre. Ma gli organizzatori sauditi, che hanno pagato ventitré milioni a edizione (per quattro anni), hanno chiesto un nuovo slittamento. Se il primo era per la Supercoppa di Spagna, questo è per altri eventi sportivi organizzati in Arabia Saudita. Tuttosport ipotizza che la “colpa” possa essere la Riyad Season Cup, dove l’Inter Miami di Lionel Messi si è unita all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e all’Al-Hilal di Sergej Mlinkovic-Savic. Dopo Napoli e Fiorentina ora è l’Inter a guidare il gruppo delle società furiose per l’organizzazione. Questo perché giocando dal 21 al 25 si sarebbero anticipate le partite della ventunesima giornata di Serie A, spostando quelle della successiva per le due finaliste a martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. Invece, adesso, il rischio è che la Supercoppa Italiana faccia spostare le partite di campionato più avanti, con ripercussioni sulle coppe europee. E purtroppo l’Inter sa bene, dal 2022, cosa significhi portarsi troppo dietro un recupero.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi