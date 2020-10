Lazio-Inter: problemi in difesa per Inzaghi. La probabile...

Lazio-Inter: problemi in difesa per Inzaghi. La probabile e le ultime

Simone Inzaghi

Le ultime di formazione, in casa biancoceleste, in vista di Lazio-Inter. Coperta corta per Simone Inzaghi, costretto a far la conta dei disponibile per la sfida di domenica pomeriggio

ACCIACCATI – Lazio-Inter arriva in un momento particolare per le due formazioni. I nerazzurri viaggiano col vento in poppa dopo le vittorie con Fiorentina e Benevento, i biancocelesti ne hanno presi 4 dall’Atalanta di Gasperini. Il risultato del recupero, all’Olimpico, è sembrato piuttosto bugiardo e la squadra di Simone Inzaghi ha voglia di riscattarsi nel secondo big match della stagione. I biancocelesti, tuttavia, sono alle prese con diversi indisponibili in difesa: Luiz Felipe (probabile rientro dopo la sosta) e Radu, uscito malconcio dal match contro l’Atalanta, difficilmente giocheranno contro l’Inter. Probabile, dunque, che il terzetto difensivo sia composto da Acerbi, Patric e Bastos. In mezzo al campo, confermatissimi Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Attesa per il probabile debutto di Fares a sinistra, dopo mille peripezie. In attacco, potrebbe essere riproposto il tandem Felipe Caicedo–Ciro Immobile.