UFFICIALE – Lazio, Fares è un giocatore biancoceleste: pronto per l’Inter?

Mohamed Fares SPAL

La Lazio domenica alle ore 15.00 sfiderà l’Inter allo stadio Olimpico. Simone Inzaghi per la sfida contro i nerazzurri avrà un rinforzo in più: il club biancoceleste ha infatti annunciato l’acquisto di Fares

RINFORZO – La Lazio, avversaria dell’Inter domenica alle ore 15.00 all’Olimpico nella sfida valida per la terza giornata di Serie A, andrà ad affrontare i nerazzurri con un rinforzo in più. È infatti ufficiale l’acquisto di Mohamed Fares, come si legge nella nota ufficiale: “La S.S.Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares, proveniente dalla Spal Ferrara“.