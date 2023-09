Lautaro Martinez, tempo di rifiatare: sfida Sanchez-Arnautovic – SM

Si avvicina Empoli-Inter e nel giorno precedente alla gara, Simone Inzaghi pensa alle possibili scelte per la sua formazione iniziale. Specialmente in attacco, dove potrebbe riposare Lautaro Martinez. E, secondo Sport Mediaset, è sfida aperta tra Sanchez e Arnautovic per una maglia da titolare.

ROTAZIONI IN ATTACCO – Fin qui Lautaro Martinez, nazionale compresa, ha avuto ben poco tempo per tirare il fiato. Ecco quindi che, alla luce del turno infrasettimanale, potrebbe restare in panchina in Empoli-Inter di domani. Se la presenza di Marcus Thuram, partito dalla panchina contro la Real Sociedad, non è in discussione, resta da capire chi può prendere il posto del numero dieci nerazzurro. La sfida è aperta tra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, con il primo in vantaggio.