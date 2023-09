Empoli, con Andreazzoli trend da cambiare: Inter, attenta

L’esonero di Paolo Zanetti e l’arrivo di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli dovranno servire a dare una scossa all’ambiente. Una squadra in cui non soltanto è a zero il numero dei punti conquistati, ma anche quello dei gol segnati. Specialmente a questo dovrà stare attenta l’Inter.

A SECCO – Zero vittorie, zero pareggi, zero punti, zero gol segnati e ben dodici subiti. Questo in sintesi il bilancio dell’Empoli nelle prime quattro partite di campionato. I toscani sono la squadra che sicuramentre è partita peggio in questa Serie A e non solo per il 7-0 di Roma. Ecco perché con l’arrivo di Aurelio Andreazzoli il club punta a cambiare marcia, a partire già da domani. Motivo per cui l’Inter non dovrà e non potrà dare nulla per scontato, cercando di dare subito una svolta alla brutta prestazione di San Sebastian contro la Real Sociedad. Tornando, se possibile, a mantenere nuovamente la porta inviolata dopo i gol presi contro gli spagnoli e contro il Milan. Lasciando così – almeno per un’altra partita – a zero il numero dei gol segnati dall’Empoli.