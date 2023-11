Lautaro Martinez dalla panchina in Salisburgo-Inter! La scelta in attacco – CdS

Simone Inzaghi recupera Marko Arnautovic nel giorno di Salisburgo-Inter e ritrova abbondanza in attacco, ma per la sfida di UEFA Champions League uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram dovrebbe riposare, almeno inizialmente. Ecco la probabile scelta in attacco secondo il Corriere dello Sport.

IN ATTACCO – Lautaro Martinez in occasione di Salisburgo-Inter, inizierà dalla panchina. Staffetta scontata con Marcus Thuram o Alexis Sanchez, a segno nella partita d’andata e di nuovo titolare. Ecco la notizia. Un precedente favorevole. A Salerno, nell’unica occasione in cui Inzaghi decise di concedergli un turno di riposo, Lautaro Martinez firmò la bellezza di quattro gol, calando il poker nell’ultima mezz’ora dopo essere entrato per sbloccare lo 0-0. Niente di ufficiale ancora, ma con il recupero di Marko Arnautovic, il tecnico piacentino ritrova finalmente abbondanza nel reparto offensivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania