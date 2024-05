Acerbi ritorna titolare in Inter-Lazio! Grande attesa a San Siro

Questa sera, nell’incontro contro la sua ex squadra, la Lazio, Acerbi molto probabilmente guiderà la linea difensiva a tre, ritornato dall’infortunio che lo ha tenuto fermo.

TITOLARISSIMI – Francesco Acerbi fa il suo ritorno da titolare nella formazione dell’Inter, vincendo probabilmente il ballottaggio con Stefan de Vrij. Questa sera, nell’incontro contro la sua ex squadra, la Lazio, Acerbi guiderà la linea difensiva a tre. Simone Inzaghi ha optato per l’once de gala in questa serata speciale, in cui alzerà la coppa dello Scudetto nel cielo di San Siro. Con il ritorno del centrale italiano, la difesa sarà composta da Pavard e Bastoni davanti a Sommer, mentre a centrocampo il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan sarà supportato dai terzini Darmian e Dimarco. In avanti, la ThuLa sarà pronta a scatenare il caos nella difesa avversaria.

RITORNA FRANCESCO ACERBI PER I FESTEGGIAMENTI

RITORNO – Il ritorno di Francesco Acerbi è particolarmente significativo, non solo perché rafforza la difesa dell’Inter, ma anche perché si tratta di una partita contro la sua ex squadra. Il difensore italiano sarà determinato a dimostrare il suo valore e a contribuire alla vittoria della sua attuale squadra nell’atto finale di una stagione trionfale. Ritorna in campo dopo 3 settimane fermo per via di un infortunio.

CELEBRAZIONE – La serata sarà all’insegna della celebrazione per l’Inter, che alzerà lo scudetto di fronte ai propri tifosi a San Siro. Dopo una stagione di successi e conquiste, i nerazzurri vogliono concludere in bellezza, regalando ai propri sostenitori un’altra gioia da ricordare.