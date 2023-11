Salisburgo-Inter, Inzaghi punta su Bisseck! Le ultime su Dumfries

Salisburgo-Inter in programma oggi alle 21, è il momento delle scelte per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di Benjamin Pavard infortunato, e anche di Denzel Dumfries non al meglio (anche se è partito comunque con la squadra). Ecco le ultime sulle scelte in difesa secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

RIPOSA DUMFRIES, UNA SORPRESA – Ieri Denzel Dumfries, leggermente affaticato, non ha terminato l’allenamento a scopo precauzionale. L’olandese verrà risparmiato e tenuto per l’ingresso nel secondo tempo. L’indisponibilità di Cuadrado (tendinite) e l’incidente di Pavard (ginocchio) hanno creato qualche difficoltà. Inzaghi appare deciso a lanciare Yann Bisseck, classe Duemila, al debutto in Champions, appena 2 presenze e 7 minuti in Serie A. Il tedesco Under 21, prelevato in estate dai danesi dell’Aarhus, ieri ad Appiano Gentile è stato provato con Acerbi e Bastoni, al rientro. Questa volta la panchina dovrebbe toccare a De Vrij, che Simone non ritiene ideale come braccetto nella difesa a tre. Darmian occuperà la fascia destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania