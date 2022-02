Lautaro Martinez dal 1′, quale momento migliore per spezzare il digiuno

Lautaro Martinez, stando alle ultime di formazione riportate questa mattina sui quotidiani (vedi articolo), sarà sicuro titolare dell’Inter. Quale momento migliore per spezzare il digiuno?

A SECCO, MA TITOLARE – Lautaro Martinez, che a prescindere dal momento, in UEFA Champions League non ha ancora trovato la via del gol, ultimamente sta vedendo poco la porta anche in campionato. Una sola rete, su rigore, quella in Supercoppa italiana contro la Juventus, nelle ultime nove partite disputate dall’Inter. In Champions League è a secco addirittura da ben nove partite. La sua ultima rete in Europa risale alla scorsa stagione, nel 2-3 in casa del Real Madrid. Scontato che l’argentino voglia provare a spezzare il digiuno già oggi, quale partite migliore per ritrovare gol e soprattutto l’entusiasmo? Segnare, magari, aiuta a segnare…