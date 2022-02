Inter-Liverpool, attesi tanti tifosi VIP. 30 broadcaster collegati, record – TS

Inter-Liverpool, in programma questa sera, sarà un evento di enorme portata. Attesi 38 mila spettatori e numerosi tifosi VIP

EVENTO – Inter-Liverpool segna il ritorno degli ottavi di Champions League a San Siro. L’ultima volta, scrive il Tuttosport, era stato il 13 marzo 2012, un Inter-Marsiglia finito 2-1 con i francesi qualificati. Questa sera, per la sfida, saranno presenti 38mila spettatori: tutto esaurito in base alle norme vigenti per il Covid. L’incasso, per i nerazzurri, sarà di oltre 3 milioni di euro. Saranno presenti anche 30 broadcaster allo stadio: un record per l’Inter. Attesi, inoltre, tanti tifosi VIP: da Tom Holland a vari tifosi sempre presenti come Paolo Bonolis e Nicola Savino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini