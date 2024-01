Juventus, pretattica già finita: con l’Inter tutti OK! Una bagarre − CdS

La Juventus ieri è ritornata al lavoro per preparare la sfida contro l’Inter. Pretattica già conclusa, tutti a disposizione. Allegri deve risolvere un ballottaggio.

UN BALLOTTAGGO − Nella gara d’andata, la pretattica della Juventus si era protratta fino a pochissime ore dall’inizio della partita. In quel caso il protagonista era stato Locatelli, dato come probabile indisponibile a tre giorni prima del match per poi giocare a partire dal secondo tempo. Oggi Allegri ha subito rotto gli indugi. Da Rabiot a Chiesa, passando per McKennie, uscito acciaccato contro l’Empoli nell’ultima uscita a Torino. Tutti e tre saranno regolarmente convocabili e disponibili per il match scudetto contro l’Inter. Ad oggi, Allegri ha un solo dubbio di formazione: ovvero il partner da affiancare a Vlahovic. Tra Chiesa e Yildiz, al momento, è in vantaggio il turco.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore