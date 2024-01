Inter, mini-rivoluzione in vista! In tre verso l’addio – TS

L’Inter lavora già al mercato estivo. Oltre ai colpi in entrata, con Taremi e Zielinski in prima fila, la dirigenza lavora anche alle uscite: in tre, secondo Tuttosport, sono destinati a lasciare Milano

USCITA – L’Inter guarda al presente ma anche al futuro. La dirigenza nerazzurra è già in movimento per definire in anticipo il mercato estivo: oltre ai colpi in entrata, con Taremi e Zielinski in definizione, si pensa anche alle uscite. Oltre a Dumfries, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, altri tre sembrano destinati a lasciare l’Inter: Cuadrado, Klaassen e Sanchez. Il colombiano, complice anche un brutto infortunio, non ha dato il contributo sperato. A meno di un clamoroso rendimento negli ultimi due mesi saluterà a fine stagione. Discorso simile per il centrocampista olandese, che non sembra essere più in grado di fare la differenza ad alto livello. Sanchez invece, dopo aver rifiutato le offerte arabe a gennaio, spera di chiudere in bellezza con l’Inter per prepararsi al meglio alla Copa America con il suo Cile.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna