Dumfries e l’Inter ai saluti! Due nomi per sostituirlo – TS

SOSTITUTO – Sembra essere giunta al termine l’avventura di Dumfries con la maglia dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’olandese non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025: l’Inter non intende accontentare le sue richieste economiche (5 milioni) e quindi verrà messo sul mercato. In attesa di capire se Buchanan può essere considerato l’erede di Dumfries, la dirigenza nerazzurra ha già adocchiato due possibili sostituti: Wan-Bissaka, in uscita dal Manchester United, e Holm dell’Atalanta in cima ai pensieri di Ausilio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino