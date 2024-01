Inter e futuro, rumors americani: novità a breve. Zhang chiaro − CdS

L’Inter pensa al presente, ma anche al futuro. A maggio scadrà il prestito di Oaktree, con Zhang impegnato a restituire i soldi al fondo americano.

AL LAVORO − L’Inter lavora sia per il presente che per il futuro. L’obiettivo è uno: la seconda stella. Il 26 maggio il popolo nerazzurro sogna un’Italia dipinta con i colori nero-blu per il ventesimo titolo della storia. Maggio come il mese ultimo della scadenza del prestito con Oaktree. Zhang, infatti, in quel mese dovrà restituire i 275 milioni di euro prestati, che con gli interessi diventeranno 350. Una cifra tutt’altro che irrisoria. Secondo i rumors, il presidente cinese sta cercando partner negli USA alla ricerca di un istituto che possa concedergli un altro prestito. Ovviamente, gli scenari sono in evoluzione ed entro fine febbraio tutto dovrebbe diventare più chiaro e indicativo. Intanto, Steven Zhang, che non si vede in Italia da quest’estate, non si è smosso di una virgola. L’obiettivo è quello di rendere sempre più grande e competitiva l’Inter. Ecco perché, quando a gennaio sono arrivate richieste da Marotta e Ausilio per arrivare a Buchanan, il presidente non ha esitato dando input di acquistare subito il canadese. Non solo presente. L’Inter sta anche programmando la rosa futura. Fatta per Taremi, visite mediche dopo la Coppa d’Asia; si lavora sempre per Zielinski.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno