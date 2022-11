Juventus-Inter, restare in corsa o staccarsi: derby d’Italia che vale molto

Juventus-Inter si giocherà alle ore 20.45. Il derby d’Italia dell’Allianz Stadium mette in palio tantissimo, visto che negli anticipi Milan e Napoli non hanno steccato e c’è quindi soltanto da restare in scia.

DA LONTANO – Juventus-Inter ha lo stesso obiettivo per entrambe le squadre: non abdicare alla prima domenica di novembre. La rimonta vincente del Napoli a Bergamo sull’Atalanta e il solito gol allo scadere del Milan, all’89’ con lo Spezia, hanno dato un segnale evidente alla Serie A. Per rimanere aggrappati alla zona di vertice bisogna solo vincere, anche il pareggio suonerebbe tanto come una sconfitta. Vero che poi ci sarà la sosta per i Mondiali, ma un conto è arrivarci in scia e uno a dieci o più punti di distacco. L’Inter di punti ne ha persi troppi in avvio di stagione, ora si è ripresa ma serve un colpo d’autore. E la Juventus è proprio quello scontro diretto che manca.

L’UNICO DUBBIO – Alla vigilia di Juventus-Inter la febbre che ha di nuovo colpito Alessandro Bastoni ha aperto un ballottaggio inatteso. Le prossime ore saranno decisive per capire se il difensore ce la farà a unirsi all’ultimo al gruppo, altrimenti è pronto Francesco Acerbi che doveva lottare con Stefan de Vrij per una maglia. Rispetto al Bayern Monaco martedì tornano Milan Skriniar in difesa, Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle fasce, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan a centrocampo più Edin Dzeko in attacco. Non ci sarà Romelu Lukaku, ormai per tutto il 2022, ma Marcelo Brozovic andrà in panchina. Massimiliano Allegri ne recupera tanti, col dubbio Dusan Vlahovic (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Juventus-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).