Allegri: «Inter, vogliamo invertire inerzia! Vlahovic dubbio. Auguri a Doveri»

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, big match della tredicesima giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium (QUI le dichiarazioni di Inzaghi). Il tecnico bianconero fa il punto su Bremer, Di Maria, Vlahovic e Chiesa e punta a battere i nerazzurri per invertire l’inerzia. Di seguito le sue dichiarazioni

INFORTUNATI – Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Inter fa il punto su tre infortunati: «Bremer, Di Maria e Vlahovic? Vlahovic non sta bene ancora, vedremo domani mattina se sarà a disposizione o meno. Gli altri due dovrò valutare se farli partire titolari. Staffetta Bremer-Bonucci? Staffette ipotizzabili sono sempre difficili, quindi sceglierò a partita in corso, vedremo come andrà la partita. Sicuramente domani come sempre ci sarà bisogno delle cinque sostituzioni che sono molto importanti. L’Inter è forte fisicamente e molto esperta. Noi dovremo fare una bella partita, con coraggio e sapendo i loro punti di forza. Domani ci aspettiamo una bella partita da parte di entrambe, faccio i complimenti a Doveri che è alla duecentesima partita di Serie A. Gli faccio i complimenti e un in bocca al lupo».

RIENTRO IMPORTANTE – Allegri parla anche di Federico Chiesa che sarà della partita: «Chiesa l’ho trovato bene, è stata una piacevole sorpresa. Il problema era solo sbloccarsi dal punto di vista mentale. Domani sarà a disposizione e sicuramente sarà della partita. Locatelli davanti alla difesa? Diciamo che l’altro giorno i centrocampisti hanno fatto bene tutti, domani sarà una partita diversa perché l’Inter è una squadra diversa dal PSG».

IN DUBBIO – Allegri torna sulle condizioni di Dusan Vlahovic: «Domani mattina vedremo se sarà a disposizione, è normale che non sta bene perché ha saltato molti allenamenti. Ha questa infiammazione pubalgica e quindi dovrò valutare domani mattina. Se sta bene e mi darà disponibilità verrà in panchina, altrimenti è inutile portare un giocatore che non può giocare. Partita della svolta no perché il campionato è lungo, è una partita che ci consente di dare continuità ai risultati ottenuti finora sapendo di affrontare una squadra molto forte».

INERZIA – Per finire Allegri punta a invertire la tendenza rispetto alla scorsa stagione: «Inter mai battuta la scorsa stagione? Noi faremo il possibile per invertire questa inerzia, non sarà facile perché l’Inter è una squadra molto molto forte. Juventus-Inter come uno spareggio? È una partita che fa parte del campionato, poi ce ne saranno altre 25. Siamo a rincorrere i primi 4 posti con una squadra, il Napoli, che sta facendo cose straordinarie. Di Maria e Bonucci titolari? Non lo so, domani valuterò, l’importante è averli tutti a disposizione perché ci sarà bisogno di tutti durante la partita. Cosa significherebbe sorpassare l’Inter? Sarebbe importante ma il campionato è lungo, domani è una bella partita da giocare. L’anno scorso non li abbiamo mai battuti. Starà a noi fare tutto il possibile per cercare di invertire questa tendenza».