Bonolis: «Inter, presto per dare giudizi. A gennaio va rinforzata la squadra!»

Paolo Bonolis Bonolis in un’intervista su Notizie.com ha fatto un po’ il bilancio della stagione dell’Inter fin qui facendo riferimento al mercato di gennaio.

FIN QUI – Bonolis fa un bilancio della stagione dell’Inter: «Sta rientrando Marcelo Brozovic, a centrocampo si potranno ruotare di più gli uomini, parlo di titolarità e di minutaggio da distribuire maggiormente. Poi a gennaio si potrebbe dare una rimpolpata alla rosa, magari facendo uscire quei giocatori che non stanno dando nulla alla causa. Servirebbe un esterno in più e un trequartista, per il resto il gruppo c’è e sta provando a recuperare i punti persi. Troppo presto per dare dei giudizi definitivi e parlare di lotta Scudetto già compromessa. Questa è una Serie A di difficile interpretazione, già normalmente è complicato sbilanciarsi, figuriamoci quest’anno».

Fonte: Notizie.com