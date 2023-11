Juventus-Inter, attento Inzaghi: Allegri ha una giovane arma in panchina! – TS

Allegri non ha paura di affidarsi ai giovani. E, visto le diverse indisponibilità del periodo, in Juventus-Inter potrebbe affidarsi a un giovane attaccante. TuttoSport avvisa Inzaghi.

ARMA – Per Juventus-Inter Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con una serie di indisponibilità, visti i problemi fisici di numerosi suoi giocatori. Ciò però potrebbe favorire delle scelte diverse e, per un certo senso, nuove, che non è detto non possano complicare la vita alla squadra di Simone Inzaghi. Secondo TuttoSport, infatti, per far fronte all’insufficienza di uomini, il tecnico bianconero starebbe pensando di schierare, a partita in corso, uno dei suoi giovani talenti. Si tratta di Kenan Yildiz, il trequartista classe 2005 arrivato nell’estate del 2022 dalle giovanili del Bayern Monaco alla Primavera della Juventus. Il calciatore turco, dopo l’esordio tra i professionisti con la Next Gen, è partito nel ritiro estivo con la Prima Squadra. Fino ad arrivare a scendere in campo in Serie A, dove conta già cinque presenze. In totale, però, i minuti giocati di Yildiz sono solo 36, visto che è stato utilizzato solo nei finali di gara. Lo stesso, dunque, potrebbe accadere anche in Juventus-Inter, soprattutto considerando che il giovane è reduce da un gol con la Turchia, proprio nel suo debutto da titolare con la Nazionale.

Fonte: TuttoSport – Marina Salvetti