Juventus-Inter, i 20 convocati di Allegri: 4 assenti ma nessun giovane a Torino

Juventus-Inter è in programma stasera a Torino. Per l’occasione Massimiliano Allegri ha convocato solo 20 calciatori, tutti della Prima Squadra. Nonostante gli assenti, il tecnico bianconera preferisce non aggregare nessun giovane della Juventus Under-23 (impegnata ieri in Serie C, ndr). Di seguito la lista dei convocati di Allegri per Juventus-Inter (vedi probabili formazioni)

PORTIERI – 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 36 Perin.

DIFENSORI – 2 De Sciglio, 3 Chiellini (C), 4 de Ligt, 6 Danilo, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 19 Bonucci, 24 Rugani.

CENTROCAMPISTI – 5 Arthur, 20 Bernardeschi, 25 Rabiot, 27 Locatelli, 28 Zakaria.

ATTACCANTI – 7 Vlahovic, 9 Morata, 10 Dybala, 18 Kean.

NON CONVOCATI – 14 McKennie, 17 Luca Pellegrini (squalificato), 21 Kaio Jorge, 22 Chiesa.