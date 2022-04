Graziani sicuro: «Inter cambia Inzaghi se arriva terza! Contro la Juventus…»

Graziani minimizza l’importanza di Juventus-Inter soffermandosi principalmente sull’obiettivo finale nerazzurro. L’ex attaccante azzurro, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL” su Italia 1, sostiene che Inzaghi possa essere giudicato negativamente se fallisse l’appuntamento con il tricolore

SFIDA NON DECISIVA – Il Derby d’Italia è in arrivo ma per Francesco “Ciccio” Graziani non è ancora l’ultima spiaggia: «Juventus-Inter non è decisiva! Arriveremo all’ultima giornata per vedere quale delle tre squadre davanti vincerà lo Scudetto. Due sicuramente ci arriveranno, Milan e Napoli. La terza non lo so. Dipende dall’Inter e da cosa farà stasera a Torino. E soprattutto nel recupero di Bologna. Stasera ci può stare il sorpasso della Juventus ai danni dell’Inter. Non so che tipo di risultato verrà fuori, ma sono sicuro che l’Inter farà una bella partita. La vedo molto motivata. Sa che questo è il momento in cui non si può sbagliare. E ha giocatori bravi: è il momento della svolta! Fisicamente è da vedere, nei giorni della sosta qualcosa hanno fatto. Il problema dell’Inter non era l’aspetto tecnico, sarebbe assurdo, ma fisico, perché era stanca. Adesso potranno riprendersi».

PANCHINA A RISCHIO – Graziani commenta anche la situazione specifica che riguarda Simone Inzaghi (vedi articolo) sulla panchina nerazzurra: «Quello che è successo prima non conta più. Nel calcio conta quello che fai oggi. E cosa potresti fare eventualmente. Dovesse andare storta la stagione, c’è da mettere in discussione Inzaghi. Se l’Inter arriva terza dopo questa stagione, secondo me lo cambieranno! Mi spiace per lui e gli auguro di no. Il meccanismo iniziale che all’Inter funzionava si è inceppato. Quello che è stato fatto all’inizio e in mezzo non conta. Ora conta la parte finale. Perché i conti si fanno alla fine, purtroppo…». Questo il pensiero di Ciccio Graziani, che vede Inzaghi più a rischio che mai a Milano.