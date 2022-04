Pinamonti a secco, Italiano aveva ragione: successo Fiorentina dopo l’Inter

Pinamonti non incide e Italiano ringrazia. Il lunch match Fiorentina-Empoli premia la squadra di casa, a cui basta andare in vantaggio per portare a casa i tre punti. L’1-0 porta una firma argentina

DERBY FIORENTINO – A Firenze basta il gol di Nico Gonzalez al 58′ per decidere la partita. Non una partita come le altre, soprattutto in Toscana. Il Derby Fiorentino si tinge di viola. L’1-0 di Fiorentina-Empoli arriva un minuto dopo l’espulsione di Sebastiano Luperto, che rimedia il doppio giallo in meno di 10′. Partita ricca di episodi e polemiche, soprattutto da parte dell’Empoli, a partire dal gol annullato a Federico Di Francesco al 39′. Non trova la via del gol Andrea Pinamonti, in campo per tutta la durata della partita. L’attaccante in prestito dall’Inter è a secco da metà febbraio. Grazie a questi tre punti, la Fiorentina sale a quota 50 consolidando il quinto posto in Serie A (vedi classifica). Dopo le parole su Inter-Fiorentina, ha avuto ragione il tecnico viola Vincenzo Italiano (vedi video). L’Empoli di Aurelio Andreazzoli resta al dodicesimo posto con 33 punti. Tra poco in campo Atalanta-Napoli e Udinese-Cagliari (ore 15:00).