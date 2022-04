Inzaghi ora rischia: rinnovo congelato, si gioca tutto in Juventus-Inter – SM

Inzaghi non è più così saldo sulla panchina dell’Inter. Gli ultimi due mesi da dimenticare hanno fatto cambiare i piani societari. Come riportato da Sport Mediaset, già Juventus-Inter può essere decisiva per le valutazioni da fare a fine stagione

PARTITA (FORSE) DECISIVA – Il rinnovo “promesso” a Simone Inzaghi nei mesi scorsi è stato accantonato dalla società. Anzi, più precisamente congelato. Niente risultati presenti, niente sicurezza futura. E quindi niente rinnovo, per ora. Perché ora anche Inzaghi è discussione all’Inter, come tanti altri allenatori prima di lui. Secondo quanto ripreso da Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro si gioca tutto in Juventus-Inter (vedi probabili formazioni). E più precisamente in questo finale di stagione. L’Inter di Inzaghi, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana – proprio contro la Juventus -, è ancora in corsa sia per la Coppa Italia sia soprattutto per la Serie A (vedi classifica). Ma adesso deve inseguire, già a partire da Juventus-Inter di stasera. E la decisione dell’Inter arriverà a fine stagione. Avanti con Inzaghi oppure no?