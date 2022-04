VIDEO – Italiano: «Autostima dopo la prestazione in casa dell’Inter campione d’Italia!»

Italiano è carico in vista di Fiorentina-Empoli. E il merito è tutto della prestazione viola prima della sosta, ovvero il pareggio in casa dell’Inter. L’allenatore della Fiorentina è convinto che questo possa aiutare la sua squadra nei prossimi impegni in Serie A

RITORNO IN CAMPO – La Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo oggi dopo la sosta internazionale. Il tecnico viola, prima di Fiorentina-Empoli (ore 12:30), torna sul punto guadagnato in casa dell’Inter prima dello stop. Italiano ribadisce la grande prestazione della sua squadra in Inter-Fiorentina (vedi dichiarazioni). Da vedere, ora, se la Fiorentina riuscirà a ritrovare i tre punti per accorciare ulteriormente la classifica rispetto alla zona UEFA (Europa League, ndr).

