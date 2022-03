Juventus-Inter, de Vrij spinge per esserci! Inzaghi ne attende altri due – Sky

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Secondo Andrea Paventi, Inzaghi la prossima settimana confida nel recupero di tre giocatori. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

RECUPERI – Juventus-Inter è una sfida cruciale per gli uomini di Simone Inzaghi. Andrea Paventi fa il punto su tre nerazzurri in particolare: «Cosa deve ritrovare Inzaghi in vista di Juventus-Inter? Innanzitutto la salute di qualche giocatore, per esempio Stefan de Vrij che lavora per recuperare in vista della partita di Torino. Marcelo Brozovic, bloccato con Torino e Fiorentina per un problema al polpaccio, è un altro recupero importante. E infine Lautaro Martinez che ha il Covid-19 (vedi articolo), nella speranza che si negativizzi entro il weekend. Poi ci vuole la reazione della squadra. Adesso gli allenamenti senza dieci giocatori diranno poco, la settimana prossima sarà importante per rimettere tutti a posto».