Inter Femminile, cinque convocate dall’Italia Under-19: tutti i nomi

Inter Femminile, sono cinque le giocatrici nerazzurre convocate dall’Italia Under-19 allenata da Enrico Maria Sbardella. Di seguito la lista completa delle convocate.

CINQUE NERAZZURRE – L’Italia Under-19 allenata dal tecnico Federale Enrico Maria Sbardella ha diramato la lista completa delle giocatrici convocate in Nazionale. Tra queste, sono presenti anche cinque nerazzurre: Francesca Colonna, Astrid Gilardi, Angela Passeri, Matilde Pavan e Chiara Robustellini. Le nerazzurre saranno impegnate nel raduno di Tirrenia dal 28 marzo al 3 aprile, giorno in cui verranno diramate le convocazioni per il Round 2 di Qualificazione al Campionato Europeo.

Di seguito la lista completa delle convocate:

Portieri: Verena Beka (Milan), Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter);

Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Rossella Larenza (Pink Sport Time), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Napoli);

Centrocampiste: Francesca Colonna (Inter), Anastasia Ferrara (Roma), Alice Giai (Juventus), Elisa Mariani (Como), Matilde Pavan (Inter), Chiara Premoli (Milan);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Begal (Cittadella), Alice Ilaria Berti (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie Della Peruta (Pomigliano), Elisa Pfattner (Juventus).

Fonte: FIGC