Juventus-Inter, Chiesa lavora sul campo! C’è una sensazione − Sky

In vista di Juventus-Inter di Coppa Italia, Massimiliano Allegri potrebbe puntare anche su Federico Chiesa. Il nazionale azzurro ha lavorato sul campo

LE ULTIME − Martedì c’è Juventus-Inter, primo atto delle semifinali di Coppa Italia. Allegri, oltre alla vittoria raccolta ieri contro il Verona, può sorridere anche in merito alle condizioni di Chiesa. Come riferisce Paolo Aghemo, in collegamento dalla Continassa per Sky Sport, oggi il nazionale azzurro si è allenato col gruppo e dunque può sperare in una convocazione.