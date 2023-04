Il Bologna schianta l’Udinese, eurogol di Posch! Chiude Barrow

Netto 3-0 del Bologna contro l’Udinese al Dall’Ara. Eurogol dell’austriaco Posch, che ha aperto subito le danze. Thiago Motta vola a quota 40 punti

VITTORIA NETTA − Il Bologna conferma il suo periodo positivo battendo anche l’Udinese, che prima della sosta aveva sconfitto il Milan. Pronti-via e dopo due minuti arriva il vantaggio di Posch: fantastica la conclusione del difensore che buca le mani a Silvestri. I felsinei spingono fortissimi e già al 12′ trovano il raddoppio con Moro, che si mette in proprio battendo ancora il portiere friulano. I friulani provano a reagire con Zeegelaar che sfiora il gol del 2-1 al 21′, ma bravissimo Posch a dire di no sulla linea. Nel finale pericoloso anche Samardzic su punizione, bravo l’ex Inter Bardi. Nella ripresa, il Bologna parte ancora forte e dopo cinque minuti fa 3-0 con Barrow. Dominio assoluto del Bologna, che sfiora anche il quarto gol con Sansone al 71′. Il match termina col tris bolognese. Bologna che scavalca in classifica proprio l’Udinese e sale a quota 40 punti.