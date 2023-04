Juventus-Inter, Chiesa e un altro big al lavoro! Bagarre difesa − TS

Domani Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Allegri valuta due giocatori infortunati e dovrà risolvere anche un dubbio in difesa. Occhio alle quotazioni di Chiesa

ULTIME − Si ritorna subito in campo. L’Inter è già alla vigilia di un match di vitale importanza, quello contro la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Massimiliano Allegri valuta le condizioni di due giocatori: Pogba e Chiesa. Entrambi si stanno allenando col gruppo. L’azzurro potrebbe anche essere convocato, oggi la decisione. Il centrocampista francese potrebbe saltare il match per rientrare all’Olimpico contro la Lazio. Intanto, c’è un ballottaggio in difesa fra Gatti e Alex Sandro. Favorito il primo. Rientra Kostic dal 1′.

Fonte: Tuttosport