Inzaghi e il problema cambi: negli ultimi minuti attacco Inter spento

L’Inter nelle sconfitte di questo 2023 ha mostrato un problema costante: l’incapacità di attaccare in modo produttivo negli assedi finali.

PROBLEMA COSTANTE – Ci sono molti problemi nell’Inter delle ultime partite. Ma tra le tante variabili c’è una costante. Vale a dire l’incapacità di ribaltare un risultato negativo. Anche solo per acciuffare un pareggio. Una situazione che nasce sempre da un fatto: i cambi di Inzaghi negli ultimi minuti.

QUESTIONE TATTICA – Il tecnico per provare a recuperare spesso si affida nei finali di gara a uomini freschi. Cercando anche l’inserimento di più attaccanti. Al netto di alcune scelte discutibili, il problema costante però non sta nei nomi. Il nodo è nell’incapacità dell’Inter di mettere in campo una strategia tattica dopo i cambi.

NESSUNA ALTERNATIVA – Invariabilmente dopo che Inzaghi vara le sue sostituzioni l’Inter si spegne. Alza il baricentro, tiene palla, ma senza alcun costrutto. Creando poco. Troppo poco, soprattutto in proporzione all’urgenza del momento. La strategia di gioco rimane una sola: i lanci lunghi dalla difesa verso le punte. Schierate numerose e alte, ma senza un vero e proprio progetto tattico. L’Inter insomma non ha un piano B. E quando si trova a perdere le sue certezze di modulo e costruzione non sa cosa fare. Risultando così incapace di gestire in modo produttivo gli assalti, disperati, nei finali di partita.