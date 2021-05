Juventus-Inter, Andrea Pirlo studia l’undici migliore per contrastare i Campioni d’Italia. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, la scelta potrebbe ricadere sul 4-4-2 e la conferma di Dybala titolare in attacco con Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE – Juventus-Inter, Dybala verso una maglia da titolare in coppia con Cristiano Ronaldo, insieme guideranno l’attacco bianconero contro i nuovi campioni d’Italia. Andrea Pirlo vuole a tutti i costi centrare l’obiettivo qualificazione in Champions League nonostante il suo destino sia stato già deciso. In difesa Giorgio Chiellini è in vantaggio rispetto a Bonucci e Demiral, anche se il difensore turco potrebbe essere la sorpresa. Con lui ci sarà De Ligt, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo invece la coppia centrale sarà formata ancora da Rabiot e Bentancur, mentre sugli esterni Cuadrado a destra e Federico Chiesa a sinistra. Di seguito la probabile formazione secondo il quotidiano romano.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Fonte: Corriere dello Sport – F. Bon.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.