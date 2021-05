Juventus-Inter, di fatto la prima partita 2021-2022: vantaggio da impostare

Juventus-Inter si gioca alle ore 18, come penultima giornata di Serie A. Il derby d’Italia dell’Allianz Stadium non è un crocevia per il campionato dei nerazzurri, già Campioni d’Italia da tredici giorni, ma per quello dei bianconeri sì. Pertanto c’è un vantaggio da poter cogliere per il 2021-2022.

PRIMA ANTICIPATA – Juventus-Inter, di fatto, è come se fosse una partita della prossima stagione. Perché? Semplicissimo. Vincendo oggi l’Inter darebbe un’ulteriore spallata ai bianconeri, che rischiano seriamente di non partecipare alla prossima Champions League. E un mancato arrivo nelle prime quattro per la Juventus avrebbe grosse ripercussioni, a tutti i livelli. Fare quello che fecero loro sei anni fa, ossia vincere il derby d’Italia a fine stagione da già campioni solo per estromettere la rivale dalle coppe (in questo caso da quella più importante), darebbe un grande vantaggio in vista del 2021-2022. Dove si ripartirà tutti da zero in classifica, ma non per quanto riguarda il progetto che passa, non poco, dalle entrate garantite dall’UEFA.

COI MIGLIORI? – L’avvicinamento a Juventus-Inter, nei nuovi campioni, è stato segnato da divertimento in campo e tante polemiche (soprattutto esterne) fuori. Dopo aver vinto lo scudetto Antonio Conte ha dato spazio ad alcuni elementi che avevano giocato meno, ma oggi dovrebbe riproporre la formazione base. A partire da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez (superato, in maniera brillante, il diverbio di Inter-Roma), visto che Alexis Sanchez è infortunato. Con lui mancherà anche il grande ex, Arturo Vidal, che avviò il 2-0 dell’andata: stagione da dimenticare, ma un piccolo tassello nel tricolore ce l’ha pure lui. Andrea Pirlo invece il turnover non può permetterselo, nonostante la finale di Coppa Italia mercoledì prossimo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 16.30 il countdown vero e proprio a Juventus-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).