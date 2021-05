Juventus-Inter, Pirlo ha la Coppa Italia ma in formazione ne cambia pochi

Juventus-Inter si giocherà oggi alle ore 18. Pirlo nel pomeriggio in conferenza stampa ha dato alcune indicazioni di formazione (vedi articolo) ma, nonostante mercoledì i bianconeri saranno impegnati nella finale di Coppa Italia, non dovrebbe fare grosso turnover.

DERBY D’ITALIA – In Juventus-Inter, come noto, Andrea Pirlo si gioca tanto. Non solo la qualificazione alla prossima Champions League, ma pure la conferma in panchina (appare difficile). Per questo non può permettersi di pensare alla finale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle ore 21 a Reggio Emilia con l’Atalanta. Oggi dovrebbe essere Paulo Dybala il partner di Cristiano Ronaldo, con Alvaro Morata a gara in corso. Sulle fasce Federico Chiesa è OK, per parole dello stesso allenatore, e dovrebbe partire a sinistra con Juan Guillermo Cuadrado a destra. Quest’ultimo si alza per tenere Danilo da Silva basso, dato che in conferenza stampa è stata annunciata la presenza di Alex Sandro. L’altro sicuro titolare è Wojciech Szczesny, che torna fra i pali.

IN MEZZO – Qualche dubbio in più, nella Juventus che sfiderà l’Inter, per i quattro posti “centrali”. Rodrigo Bentancur non è stato certo esente da colpe nelle ultime partite, ma dovrebbe avere la meglio su Arthur. Il più sicuro è Adrien Rabiot, che ha segnato mercoledì contro il Sassuolo, solo panchina per Dejan Kulusevski e Weston McKennie. In difesa invece c’è da fare qualche valutazione in più, complici le condizioni di alcuni giocatori. Merih Demiral, protagonista della sfida di Coppa Italia, si è allenato ed è a disposizione, potrebbe anche giocare dall’inizio. Con lui nel caso uno fra Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci, mentre Giorgio Chiellini è più facile che si veda in campo mercoledì. Questa la probabile formazione di Pirlo per Juventus-Inter: Szczesny; Danilo S., de Ligt, Demiral, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.