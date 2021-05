Juventus-Inter, Vidal si allena ma non ce la fa. I titolari per Conte – CDS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” Antonio Conte in campo con la formazione migliore in Juventus-Inter. Vidal è tornato ad allenarsi, ma non ce la farà. Di seguito la probabile dei nerazzurri

PROBABILE FORMAZIONE – Antonio Conte per Juventus-Inter manderà in campo la formazione migliore dopo aver ruotato i suoi giocatori tra Sampdoria e Roma. L’obiettivo è quello di totalizzare 94 punti e quindi vincere anche le ultime due sfide contro Juventus e Udinese. Contro i bianconeri non sarà semplice, dato che oltre che essere una formazione validissima, avranno la fame di qualificarsi in UEFA Champions League. I nerazzurri dal canto loro vogliono quantomeno tornare al gol a Torino dopo le cinque partite di digiuno. All’andata segnarono Nicolò Barella e Arturo Vidal, indisponibile oggi ma come riportato dal quotidiano romano ieri avrebbe ripreso con gli allenamenti di gruppo. L’unica “novità”, rispetto al solito, potrebbe essere la conferma di Matteo Darmian a sinistra al posto di Ivan Perisic. Di seguito la probabile formazione di Conte per Juventus-Inter secondo il “Corriere dello Sport”.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.