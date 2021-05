Juventus-Inter, 37ª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Juventus-Inter è in programma in questo weekend. Si va in campo per la trentasettesima giornata di Serie A, nonché la penultima stagionale. La diciottesima del girone di ritorno. Inter impegnata in trasferta, dove avverrà il virtuale passaggio di consegne dello scudetto. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita

PARTITA

Juventus-Inter (37ª giornata del Campionato Italiano di Serie A 2020/21).

DOVE

“Allianz Stadium” di Torino.

QUANDO

Sabato 15 maggio 2021 a partire dalle ore 18-00.

CANALE DIRETTA TV

Sky Sport Serie A (Canale 202 del satellite o 473 del digitale terrestre) e Sky Sport 251, accessibile solo agli abbonati.

APP LIVE STREAMING

Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

INFORMAZIONI SULLA PARTITA

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Antonio Conte, già aritmeticamente campione d’Italia, è prima a quota 88 punti dopo aver battuto anche la Roma (vedi analisi tattica di Inter-Roma). La Juventus dell’ex Andrea Pirlo è quinta con 72 punti, tra Napoli (73) e Lazio (67, ma con una partita in meno). La distanza tra le due squadre in Serie A è di 16 punti (vedi classifica completa). All’andata a Milano finì 2-0 (vedi tabellino di Inter-Juventus).

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Juventus-Inter a partire da oggi, con la conferenza stampa degli allenatori, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili. Da ricordare che Conte non sarà protagonista in sala stampa ma parlerà esclusivamente al canale tematico Inter TV (vedi articolo).