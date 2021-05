Marotta: «Obiettivo ridurre i costi come gli stipendi e valorizzare le risorse»

OBIETTIVI – Marotta , di seguito une estratto dell’intervista che andrà oggi in onda su Rai3. Queste le parole dell’Amministratore Delegato dell’ Inter in merito alla situazione economica del calcio: «Io credo che il gap per quanto riguarda non solo l’Inter, ma tutte le squadre italiane, sia ancora abbastanza evidente. Situazione economica del calcio? Credo che il primo obiettivo sia ridurre i costi, come il costo del lavoro, quindi gli stipendi dei giocatori che incidono in modo forte e poi, in subordine, valorizzare al massimo le risorse».

