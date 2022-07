Inzaghi, prove di formazione-tipo in Lens-Inter? Due reparti in trasformazione

Inzaghi non può ancora contare su tutta la rosa al completo. E probabilmente sarà così almeno fino alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Purtroppo. Nel frattempo, in occasione di Lens-Inter, potrà iniziare a testare la formazione più simile a quella titolare

PROBABILE FORMAZIONE – La terza amichevole pre-campionato dell’Inter di Simone Inzaghi servirà a capire qualcosa in più sull’undici titolare dopo dieci giorni di lavoro quasi al completo. Per la formazione-tipo, però, bisogna ancora aspettare. Il motivo è legato al calciomercato ma anche all’infermeria. A Lens non mancherà solo Milan Skriniar (vedi video). Inzaghi farà a meno di Robin Gosens sulla fascia sinistra. Di conseguenza, in Lens-Inter (vedi informazioni) non sarà possibile schierare gli attuali undici titolari in rosa. In difesa toccherà al vice-Skriniar (Danilo D’Ambrosio?). E a centrocampo al vice-Gosens (Valentino Lazaro?), che in realtà ancora non è presente in rosa. Entrambi in ballottaggio con il jolly Matteo Darmian, multi-ruolo fondamentale per Inzaghi. Per il resto, il test in terra francese permetterà di riproporre il trio mediano titolare con la variabile Kristjan Asllani nei panni di alternativa o addirittura possibile titolare (davanti alla difesa al posto di Marcelo Brozovic?) Nessun dubbio sulla coppia in attacco. Così come sul portiere. Di seguito la probabile formazione titolare di Inzaghi in Lens-Inter.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 15 Lazaro; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.