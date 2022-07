Brahim Diaz: «Inter-Milan 1-2, ricordo con orgoglio! Ora la seconda stella»

Brahim Diaz, centrocampista rossonero, è ritornato sulla vittoria dello Scudetto. Decisiva la gara contro l’Inter nel derby di ritorno. Poi non nasconde i prossimi obiettivi del Milan

DIFFERENZA − Brahim Diaz ritorna sulla vittoria dello Scudetto: «La partita che ci ha dato lo scudetto è il Derby contro l’Inter, ovviamente, non la dimenticherò mai. Ha fatto la differenza la rimonta nel derby di ritorno con l’Inter. Ero entrato che stavamo perdendo 1-0 e ricordo con orgoglio di essere stato in grado di aiutare la squadra a ribaltare il risultato. Che Milan sarà? Una squadra più consapevole della propria forza, che sogna la seconda stella e che lotterà partita dopo partita per ottenerla».

Fonte: AS