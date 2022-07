Milenkovic, Inter c’è! Patto tra Nikola e Fiorentina: la Viola si guarda intorno

L’Inter starebbe pensando seriamente al difensore centrale serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic, per rimpiazzare Andrea Ranocchia.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Luca Cilli negli studi di Sky Sport 24, l’Inter pensa seriamente a Nikola Milenkovic per rimpiazzare il posto lasciato libero da Andrea Ranocchia, ora al Monza. Il difensore serbo lo scorso mese di agosto ha firmato un rinnovo con la Fiorentina fino al 2023. Il club viola chiede 20 milioni di euro per il centrale.

PATTO – Tuttavia avrebbe un patto con quest’ultimo. Nel caso in cui dovesse arrivare una proposta che per il giocatore viene ritenuta importante anche uno sviluppo futuro della sua carriera, la società toscana la prenderebbe in considerazione, anche per una sorta di riconoscenza nei confronti di Nikola. I nerazzurri ci sono sul difensore, non sono i soli, però sarebbe un’opzione per rinforzare la retroguardia.

NOME – La Viola si starebbe guardando intorno. Se dovesse partire il centrale, la società gigliata avrebbe in lista il nome di Perr Schuurs, giovane difensore di proprietà dell’Ajax, su cui nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Torino, che deve sostituire Gleison Bremer.

Fonte: Sky Sport 24