Inzaghi non può avere dubbi in attacco. Bologna-Inter con tre jolly obbligati

Inzaghi ha scelto l’undici da schierare contro il Bologna, sebbene l’ultima parola non sia quella della vigilia. Le poche opzioni in Bologna-Inter costringono il tecnico nerazzurro a pensare sia alla formazione titolare sia ai cambi a partita in corso. E i jolly in panchina stavolta potrebbero subentrare per mancanza di alternative nei vari reparti

ATTACCO DA SCEGLIERE – La formazione anti-Bologna è praticamente fatta. Nelle prossime 24 ore Simone Inzaghi dovrà semplicemente decidere se provare a sorprendere i padroni di casa oppure giocarsela con l’undici titolare atteso. In attacco, il ballottaggio tra Edin Dzeko e gli argentini al momento vede nettamente favorita la coppia sudamericana. Inzaghi sa di non poter far sedere in panchina Lautaro Martinez a Bologna, nemmeno per le rotazioni pre-Udinese. E tutto porta al ritorno di Joaquin Correa dal 1′, dopo aver fatto giocare al grande ex Dzeko la sentita sfida contro la Roma. In Bologna-Inter (vedi focus) Inzaghi non può avere dubbi in attacco. La coppia Lautaro Martinez-Correa è la prima scelta con Dzeko (e Alexis Sanchez) in attesa di staffetta.

JOLLY DALLA PANCHINA – A Bologna non ci sono margini per modificare il centrocampo. Nemmeno sulle fasce, dove Matteo Darmian sarà il jolly dalla panchina. E forse neanche in difesa, dove Danilo D’Ambrosio si candida come alternativa a partita in corso. L’unico dubbio potrebbe riguardare la conferma di Federico Dimarco come terzo sinistro, ma se Alessandro Bastoni dà garanzie tornerà titolare. Inoltre, considerando gli assenti (vedi aggiornamento), Dimarco farà comodo a Inzaghi anche come eventuale backup nel ruolo di quinto mancino. D’Ambrosio, Darmian e Dimarco: sono questi i tre jolly obbligati di Inzaghi per Bologna-Inter. Meglio averli in panchina per qualsiasi emergenza e schierarli all’occorrenza…