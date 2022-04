VIDEO – Julio Cesar torna tra i pali: sfida ‘europea’ per lui!

Julio Cesar torna tra i pali. E lo fa per una sfida tutta europea: ovvero quella di replicare le migliori parate mai viste in Europa League. Ci sarà riuscito?

SFIDA EUROPEA – Una bella iniziativa quella dei canali social dell’UEFA Europa League, che ha invitato Julio Cesar per una sfida decisamente particolare. Ovvero quella – insieme al comico inglese Lloyd Griffith – di replicare alcune delle parate più belle mai viste nella competizione. Ci sarà riuscito? Basta vedere il video sotto

🧤 Can Júlio César and @LloydGriffith recreate some classic #UEL saves? 🤷‍♂️

We put them to the test 👊 @UKEnterprise | #MissionKeeper pic.twitter.com/WxBPvTovJz

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 26, 2022